Sağlık çalışanları koro oluşturdu
AA - Güncel
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Tokat'ta sağlık çalışanları koro oluşturdu.
TOKAT (AA) - Tokat'ta sağlık çalışanları koro oluşturdu.
Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarından, aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, ATT, radyoloji teknisyeninin yer aldığı 19 kişiden oluşan koroda, enstrüman ekibi de sağlık çalışanlarından oluştu.
Yaklaşık 2,5 aydır mesai dışında çalışmalarını sürdüren koro, bir hafta boyunca Tokat ve ilçelerinde konserler verecek.