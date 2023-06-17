Üye Girişi
Haberler
Tokat'ta Sağanak Altyapıda Hasara Yol Açtı

Tokat'ta Sağanak Altyapıda Hasara Yol Açtı

Güncel Haberler

Tokat'ta etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde altyapıda hasar meydana geldi. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak dolayısıyla caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Ardala Sokak ile Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın kesiştiği bölge, suyun söküp taşıdığı asfalt parçalarıyla ulaşıma kapandı. Kent merkezinden geçen Behsat Deresi'nin su seviyesinin de sağanağın ardından yükseldiği görüldü. Tokat Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle altyapıda oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Tokat'ta etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde altyapıda hasar meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak dolayısıyla caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Ardala Sokak ile Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın kesiştiği bölge, suyun söküp taşıdığı asfalt parçalarıyla ulaşıma kapandı.

Kent merkezinden geçen Behsat Deresi'nin su seviyesinin de sağanağın ardından yükseldiği görüldü.

Tokat Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle altyapıda oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Tokat Belediyesi Gaziosmanpaşa Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title