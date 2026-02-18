Haberler

Tokat'ta ramazan davulcuları son provalarını yaptı

Tokat'ta 21 ramazan davulcusu görev yapacak.

Tokat Belediyesi tarafından belirlenen 21 davulcu Tarihi Sulusokak'ta son provalarını yaptı. Davulcular maniler söyleyerek davul çaldı.

Zabıta Müdürü Mustafa Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatlarıyla ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Ramazan davulcularının belirlendiğini ifade eden Koca, "Ramazan ayının manevi havasını yaşamak, gelenek ve kültürümüzü yaşatmak adına sahur vaktinde vatandaşlarımızı uyandırmak için davulcu personelimiz ile hizmet etmekteyiz. Şehrimizdeki 42 mahallemizde 21 davulcumuz hizmet edecek. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve İslam alemine hayır ile huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Otuz yıldır ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırdığını belirten Ömer Oruç ise "Ramazanda sahurda davul çalıyoruz. Tüm Tokat halkına hayırlı uğurlu olsun. Herkesin ramazanı mübarek olsun." diye konuştu.

