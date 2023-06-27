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Tokat'ta Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Tokat'ta Otomobil Kaza Yaptı: 4 Yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Abidin Özdemir yönetimindeki 34 JE 9362 plakalı otomobil, D 100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sol ön tekerleği koparak fırladı. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Nigar, Yiğit Ali, Emir ve Mina Özdemir yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abidin Özdemir yönetimindeki 34 JE 9362 plakalı otomobil, D 100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sol ön tekerleği koparak fırladı.

Kazada, araçta bulunan aynı aileden Nigar, Yiğit Ali, Emir ve Mina Özdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

Yiğit Ali Erbaa Tokat Güncel Haberler

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