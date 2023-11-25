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Tokat'ta otomobil çarptığı çocuk ölümden döndü

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Tokat'ın Niksar ilçesinde hızla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk, yere savruldu. Yerden kalkıp karşı kaldırıma koşan çocuğun, ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hızla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk, yere savruldu. Yerden kalkıp karşı kaldırıma koşan çocuğun, ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, Tokat'tın Niksar ilçesinde kentin en yoğun caddelerinden birinde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen iki çocuktan biri karşıya geçmek için aniden kontrolsüz şekilde yola fırlayınca, bir aracın çarpması sonucu savrularak yere düştü. Ölümden dönen çocuk, birden kalkıp koşarak karşı kaldırıma geçti. Vatandaşlar çocuğu bir sandalyeye oturtarak sakinleştirirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Niksar Tokat Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

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