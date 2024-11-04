Tokat'ta Organ Bağışı Haftası İçin Bilgilendirme Çadırı Kuruldu
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir bilgilendirme çadırı açarak vatandaşları doku ve organ bağışı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Türkiye genelinde 25 bin kişinin organ nakli beklediğini belirtti.
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı bilgilendirme çadırı oluşturuldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadır önünde İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağış Hastası olduğunu söyledi.
Hafta dolayısıyla bilgilendirme çadırı açtıklarını belirten Bıyık, "Farkındalık oluşturmak adına burada ve tüm devlet hastanelerimizde stantlarımızı açıp vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına başladık. Ülke genelinde yaklaşık 25 bin kişi doku ve organ nakli bekliyor ve yeterli bağış olmadığı için birçok vatandaşımız da maalesef hayatını kaybediyor." dedi.