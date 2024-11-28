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Tokat'ta Okullarda Hijyen Projesi Tamamlandı

Tokat'ta Okullarda Hijyen Projesi Tamamlandı
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Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve İl Milli Eğitim ile İl Sağlık müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülen 'Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi', il merkezi 11 okulda başarıyla sona erdi.

Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri iş birliğinde "Okullarda Hijyen Çocuklarda Heyecan Projesi" il merkezinde tamamlandı.

Proje, Tokat merkezde bulunan 11 okulda sona erdi. Tarama faaliyetlerine TOGÜ Tıp Fakültesinden 22 intörn, 11 asistan ve uzman hekimler görev aldı.

TOGÜ Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, "Proje kapsamında imzalanan iş birliği ile okullarda genel hijyen tarama faaliyetleri gerçekleştirdik. Çocuklarımızla bir arada olmak onların gelişimsel süreçlerine katkı sağlamak bizler için çok kıymetli ve mutluluk verici. Proje paydaşlarımıza üniversite olarak teşekkür ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Koordinatörü İbrahim Yıldırım da proje hakkında bilgi vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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