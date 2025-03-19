Tokat'ta Öğrenciler ve Akademisyenlerden Anlamlı İftar Buluşması

Tokat'ta öğrenciler bu sefer sınıfta değil akademisyenlerinin evinde buluştu

TOGÜ'lü akademisyenler kapılarını öğrencilere açtı, iftar sofraları buluşma noktası oldu

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve senato üyeleri, öğrencileri evlerinde misafir ederek iftar sofralarında birlik ve dayanışmayı pekiştirdi.

TOGÜ senato üyeleri, üniversitede eğitim gören 50 öğrenciyle iftar sofralarında bir araya geldi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz öncülüğünde gerçekleşen projede, senato üyeleri öğrencileri evlerinde misafir ederek birlikte oruç açmanın manevi huzurunu paylaştılar. İlçelerdeki yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin de dahil edildiği etkinlik kapsamında üniversite olarak sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan buluşmalarda, öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirildi. Üniversitenin acil yardım ve afet yönetimi öğrencisi Umut Bayraklı, sınıf öğretmenliği öğrencisi Ruveyda Şekerciler, hemşirelik öğrencisi Faslı Asmaa Addag ve biyosistem mühendisliği öğrencisi Senegalli Pathe Mboup TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a misafir oldu.

"Evimizin kapılarını öğrencilerimize açmak daha anlamlı"

Üniversite olarak sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin sosyal ve manevi gelişimlerine de önem verdiklerini söyleyen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi olmadığını aynı zamanda dayanışma, birlik ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bugün evimizde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören ulusal ve uluslararası öğrencilerimizle iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı ibadet ayı olmasının ötesinde, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Bu anlamda, öğrencilerimizi evlerimizde misafir ederek onlarla soframızı paylaşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Eminim ki öğrencilerimiz burada yaşadıkları hatıraları asla unutmayacaklardır. Öğrencilere yardım etmek ve iftar vermek elbette önemli ama evimizi açarak onları ağırlamak çok daha anlamlı ve değerli" dedi.

Öğrenciler de bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliği yapan senato üyelerine teşekkür etti. TOGÜ, eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal dayanışma ve kaynaşmayı artırmaya yönelik projelerle de öğrencilerine destek olmaya devam ediyor.