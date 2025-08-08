Tokat'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Ölü

Tokat-Turhal kara yolunda meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler.

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat- Turhal kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.???????

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
