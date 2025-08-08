Tokat'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Ölü
Tokat-Turhal kara yolunda meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler.
Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat- Turhal kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.???????
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel