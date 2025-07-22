Tokat'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ta uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayda 18 yaşındaki S.F.U. ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Tokat'ta, uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
S.F.U. (18) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şeyhi Şirvani mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.
Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel