Tokat'ta Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde Sema Gösterisi
Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından bir saat süren bir sema gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlik, Tokat Valiliği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlendi.
Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.
Müzede, Tokat Valiliği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizesinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından gösteri sunuldu.
Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.
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