Tokat'ta Kontrolden Çıkan Araç Kazası: Ağır Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Tokat'ta kontrolden çıkan aracın refüje çarptıktan sonra takla attığı kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Tokat Merkez Çevre Yolunda gerçekleşti. Sivas istikametine gitmekte olan R.K. idaresindeki Volkswagen marka 06 AK 1196 plakalı araç, yol kenarında bulunan fefüje çarparak takla attı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır çocuklardan Hira Sever (9) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hira'nın annesi, babası ve 2 kardeşinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TOKAT