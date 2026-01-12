Haberler

Tokat'ta okullara 1 gün 'kar' tatili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak 2026 tarihinde il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat'ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir olarak; Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar