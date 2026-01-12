Tokat'ta okullara 1 gün 'kar' tatili

öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat'ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir olarak; Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.