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Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor
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Tokat-Sivas kara yolunda ulaşım güvenliğini sağlamak amacıyla karayolları ekipleri yoğun kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Tokat'ta kar yağışı etkisini gösteriyor.

Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımın güvenli sağlanabilmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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