Tokat'ta kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Tokat'ın Artova ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet ile traktör çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.

T.Ş. idaresindeki 60 RB 312 plakalı kamyonet, Taşpınar köyü yakınlarında plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen traktörle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü T.Ş. ile araçta bulunan H.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Artova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
