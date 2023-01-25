TOKAT'TA KALP KRİZİNDEN ÖLEN ASTSUBAY İÇİN TÖREN

TOKAT'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz'ın (30) cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Gökdere Jandarma Karakolu'nda görevli dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz için bugün Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ve ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Yasin Korkmaz'ın eşi Maksude Korkmaz ve yakınları katıldı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracından indirilerek askerlerin omzunda tören alanına getirildi. Burada ilk olarak Korkmaz'ın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu dua etti. Ardından Yasin Korkmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere havayolu ile İstanbul'a gönderildi. (DHA)