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Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kazandı

Tokat'ta kentsel dönüşüm hız kazandı
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Tokat Belediyesi'nin Kaledibi riskli alanındaki kentsel dönüşüm projesinde A ve B bloklar tamamlanmak üzere, C blok ve örnek dairede çalışmalar sürüyor. Başkan Yazıcıoğlu, projenin zamanında biteceğini belirtti.

Tokat Belediyesi tarafından Kaledibi riskli alanı kapsamında hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinde konutların yapımı sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında A ve B bloklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, C blokta inşaat devam ediyor.

Hazırlanan örnek dairenin de kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından belediye bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından bölgede farklı mimari projeler ve daire tipleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Yazıcıoğlu, kentsel dönüşüm alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Yazıcıoğlu, "Kentsel dönüşüm alanımızda devam eden çalışmaları çok sıklıkla ziyaret ediyor, anbean takibini yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve öngörülen zaman içerisinde tamamlanacaktır." dedi.

A ve B blokların büyük ölçüde tamamlandığını, C bloktaki çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"A Blok ve B Blok ciddi manada tamamlanmak üzere, C Blok da hızla yükseliyor. Zeminler yapılıyor. Örnek daire oluşturuyoruz. Örnek dairemizi de mobilyalı olarak dizayn edeceğiz."

Yazıcıoğlu, çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür ederek şöyle devam etti:

"Çalışmaların hızla ilerlemesini sağlayan belediye başkan yardımcılarımıza, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüze, teknik ekibimize ve inşaatı üstlenen firmamıza teşekkür ediyoruz."

Projeyi verilen süre içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Yazıcıoğlu, "İnşallah vermiş olduğumuz sözü net bir şekilde yerine getirecek ve vatandaşlarımızı bir an evvel evlerine kavuşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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