Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

ALMUS, TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, Tokat Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede oturan H.B. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, yanında bulunan tabancayla H.B'ye ateş etti.

Yaralanan H.B, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan A.G'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.