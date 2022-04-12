Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

Tokat'ın Almus ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

ALMUS, TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, Tokat Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede oturan H.B. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, yanında bulunan tabancayla H.B'ye ateş etti.

Yaralanan H.B, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan A.G'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Devlet Hastanesi, Almus, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title