Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik "Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2025 kapsamında OKA tarafından kabul edilen proje ile Tokat'ta yöresel lezzetler üretim atölyesi kurulacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında proje imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kurulacak yöresel lezzetler üretim atölyesi, özellikle kadınların ve gençlerin istihdama katılımını kolaylaştırmayı, gastronomi alanında nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve Tokat'a özgü geleneksel ürünlerin modern yöntemlerle ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Merkezde Tokat dolması başta olmak üzere keşkek, yağlı, tırtıl baklava, erişte ve bat gibi yöresel lezzetler, dondurulmuş ya da vakumlu ambalajlarla satışa sunulacak.

Projeyle coğrafi işaretli narince üzüm yaprağı kullanılarak Tokat mutfağının özgün tatları standart reçetelerle üretilecek, hem eğitim hem de üretimin aynı anda yürütüldüğü sürdürülebilir bir model oluşturulacak.

Eğitimler sonucunda yetişen personelin ürettiği ürünler doğrudan merkez aracılığıyla pazarlanacak, elde edilen gelir ise merkezin kapasitesinin artırılması ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla Tokat'ın insan kaynağını ve kültürel zenginliğini merkeze alan projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurguladı.

Kadın istihdamı konusunda çok güzel bir projeye daha imza attıklarını belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor projemizle Tokat'ımızda hem kadın istihdamına önemli bir katkı sağlamış olacağız hem de Tokat gastronomisini üreteceğimiz ürünlerle dünyaya tanıtmış olacağız. Tokat'ımızın mümbit topraklarında yetişen yerli ürünlerimizi, Tokat'ımızın bereketli mutfağını, kadınlarımızın emeğiyle ve gençlerimizin enerjisiyle üretime dönüştürüyoruz. 'Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor' projesi yalnızca bir istihdam projesi değil, aynı zamanda şehrimizin gastronomi mirasını geleceğe taşıyan, yerel kalkınmayı güçlendiren bir vizyonun ürünüdür."

Projenin SOGEP kapsamında hazırlanan OKA tarafından sağlanan destek ve Tokat Belediyesinin eş finansman katkılarıyla hayata geçirileceğini anlatan Yazıcıoğlu, "Tokat Belediyesi olarak projeye hem nakdi hem de ayni katkı sunarak sürecin güçlü ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. OKA Genel Sekreteri hemşehrimiz Mehlika Dicle hanımefendiye değerli desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.