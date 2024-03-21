Tokat'ta jandarma down sendromlu çocukların yüzünü güldürdü

TOKAT - 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu özel günde, çocukların sevincine ve yeteneklerine odaklanan bir ziyaret düzenlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği temsilcileri, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında çocuklar, jandarma personeli tarafından sıcak bir karşılama ile ağırlandılar. Ziyaret sırasında, çocuklarla birlikte yöresel ahşap baskı tekniği kullanarak kumaş boyama etkinliği düzenlendi. Down sendromlu çocuklar, özel olarak hazırlanan kumaşlara jandarma resimleri yaparak emeklerini sergilediler. Ardından, bu özel hediyeler Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na sunuldu. Etkinlik boyunca, jandarma personeli çocuklara trafik kuralları, asayiş konuları ve zırhlı araçlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, jandarma araçlarına binerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ayrıca, etkinlikte Pika isimli Erzak Tespit Köpeği ve Linda isimli Bomba Arama Köpeği tarafından yapılan gösteri büyük ilgi gördü. Renkli çoraplar giyilerek oluşturulan farkındalık ise etkinliğe ayrı bir renk kattı.