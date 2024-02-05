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Tokat'ta heyelan sonrası köy ikiye ayrıldı

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TOKAT'ın Günebakan köyünde meydana gelen heyelanlar sonucu köy ikiye ayrıldı. Vatandaşlar, köyün batıda kalan kısmına patikalarla ulaşım sağlıyor.

TOKAT'ın Günebakan köyünde 4 gün arayla meydana gelen heyelanlar sonrası 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı. Vatandaşlar köyün batıda kalan kısmına ulaşımı araziden ve patikalarla sağlıyor.

Niksar ilçesi Günebakan köyünde meydana gelen heyelanların ardından köy ortadan ikiye ayrıldı. Köyün batısı ile doğusu arasında ulaşımın sağlandığı yol, heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye doğru kaydı. Heyelanlar sonrası, 39 ev ve köyün camisi boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile boşaltılan cami cumartesi günü yıkıldı.

Heyelan sonrası yaklaşık 80 hanenin bulunduğu köyün batı kısmına ulaşım, yolun çökmesiyle tamamen durdu. Köylüler bu bölüme, patika yolları ve tarlaları kullanarak ulaşıyor. Heyelanın yaşandığı ilk gün köyün batı kısmında kesilen elektrikler için ise geçici jeneratör kurularak elektrik verildi.

'100 HANE KARŞI TARAFTA'

Köyün muhtarı Şevket Cebecioğulları, "350 hane, köyümüzün toplamı. 900 nüfusumuz var. Tahmini yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. 100 haneye yakını karşı mahallede kaldı. Heyelan nedeniyle, yaya olarak dahi ulaşım sağlanamamakta. Elektrik hattımız kesildi. İçme suyu şebekesinde kesilme oldu. Elektrik için jeneratör getirildi. Şu an geçici olarak elektriği verdiler. Yeni hattın kurulması için çalışmalara başlandı. Yol için çevre yolu diyebileceğimiz, arazi yolumuz vardı. Oranın, özel idare, sabah çalışmasını yaptı. Tokat'tan yetkililer gelerek o yolun kısaltılması için gerekli çalışmalar yapılacak. Devletin bütün kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Köylüler ise karşıya ulaşımın olmadığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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