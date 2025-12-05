Tokat'ta Yeşilay tarafından lise öğlencilerine teknoloji ve farkındalık eğitimi verildi
Tokat Yeşilırmak Ticaret Meslek Lisesi'nde, Yeşilay tarafından lise öğrencilerine, 'Gençlerde teknoloji ve farkındalık' konulu eğitim verildi. Eğitimde öğrenciler teknoloji kullanımının dengesi ve bağımlılık riskleri hakkında bilgi edindi.
Tokat Yeşilırmak Ticaret Meslek Lisesi Yeşilay Kulübü iş birliğiyle, 12. sınıf öğrencilerine TBM lise düzeyi teknoloji bağımlılığı eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitim, Genç Yeşilay TOGÜ Kulüp Başkanı ve akran eğitimcisi Memili Söyler tarafından verildi.
Öğrenciler; teknoloji kullanımında denge, dijital dünyada güvenli davranışlar ve bağımlılık riskleri hakkında farkındalık kazandı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel