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Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan Üç Kuzen Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan Üç Kuzen Hastaneye Kaldırıldı
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Tokat'ın Artova ilçesinde su tesisatı işi yaparken elektrik akımına kapılan üç kuzen hastaneye kaldırıldı. Amca çocukları Bünyamin A, Abdullah A. ve Yusuf A., ıslanan prizi çıkarmaya çalışırken akıma maruz kaldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 kuzen, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yağcımusa köyünde su tesisatı işinde çalışan amca çocuklarından Bünyamin A, ıslanan üçlü prizi çıkarmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Kuzenlerini kurtarmak isteyen Abdullah A. ve Yusuf A. da akımdan etkilendi.

Durumu gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan amca çocukları, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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