Tokat'ta düğünde ruhsatsız silah operasyonu

Tokat'ta düğün merasiminde havaya ateş eden vatandaşların sosyal medya hesaplarından tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 6'sı kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 10 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 6'sı kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 10 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düğün, bayram, asker uğurlama gibi kutlama ve etkinlikler esnasında ateşli silahla havaya ateş açılması ve sonrasında meydana gelebilecek olayların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda Erbaa'nın Akça köyünde düğün merasiminde vatandaşların havaya ateş ettiklerinin sosyal medya hesaplarından tespit edilmesi üzerine 7 farklı adreste 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, 6 kurusıkı tabanca,1621 tabanca mermisi ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalara aralıksız devam edilecek olup, bu türde olumsuz davranışlara rastlanılması durumunda vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.