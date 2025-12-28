Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheliye yardım suçlaması

TOKAT'ta, dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Koç (42) tarafından öldürüldüğü öne sürülen Hatice Yalman'ın (31), olaydan 2 saat önce birlikte girdikleri markette kasiyere uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 29 Mart 2025'te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç'u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yalman hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulununca soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'Kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı. Sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti. Koç, alkolün etkisiyle sızdığını kendisine geldiğinde Yalman'ı kanlar içinde bulduğunu, motosikletle götürürken de kaza yaptıklarını öne sürdü. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, savcılık mütalaasının verilmesi için duruşmayı 13 Şubat 2026'ya erteledi.

'HATİCE CANİCE KATLEDİLMİŞTİR'

Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, "Hatice Yalman kaza süsü verilerek, basit bir kasten öldürme mağduru değildir. Hatice Yalman canice ve vahşice katledilmiştir. Katledilmeden önce uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır" dedi

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Hatice Yalman'ın, olay öncesi alkol almak için girdikleri markette kasiyere, yardım çağrısı olan işareti yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortay çıktı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ikilinin markete girdiği, Mustafa Koç kasada ödeme yaparken, Hatice Yalman'ın ise uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı görülüyor.