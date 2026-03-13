Haberler

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Valilik, öğrencilerin güvenliği için eğitim kurumlarının kapatıldığını duyurdu.

TOKAT'TA EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Tokat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Niksar ilçemiz olan ve 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 13 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından sahada gerekli inceleme ve kontroller titizlikle sürdürülmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
