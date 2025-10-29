Haberler

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Kutlandı

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Kutlandı
Güncelleme:
Tokat'ın Reşadiye, Pazar ve Zile ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.

Reşadiye Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Reşadiye Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kaymakam Ahmet Tan ve Belediye Başkanı Ergül Ünal, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Pazar

Pazar Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kaymakam Ramazan Teke ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Zile

Zile ilçe Stadyumunda düzenlenen törende de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Çağlar Tekin ve Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel
