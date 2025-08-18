Tokat'ta Cip ile Tarım Aracının Çarpıştığı Kazada 1 Yaralı

Tokat'ta Cip ile Tarım Aracının Çarpıştığı Kazada 1 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile tarım aracı arasında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yabancı uyruklu sürücünün kontrolündeki cip, kavşakta Hacı Ünal'ın kullandığı tarım aracına çarptı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde cip ile patpat olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D 100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Amir Zarrinnia yönetimindeki 91 AQ 703 İran plakalı cip, kavşağa giren Hacı Ünal (77) idaresindeki tarım aracına çarptı. Tarım ilacının sürücüsü ve üzerindeki yükler karayoluna savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yangıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

