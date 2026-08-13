Zile'de buğday tarlasında yangın: 300 dönüm zarar
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 300 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.
Zile İstasyon Mahallesi mevkisinde buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA