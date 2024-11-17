Tokat'ta Camiye Çarpan Otomobilde 8 Kişi Yaralandı
Tokat'ta, kontrolden çıkan bir otomobil camiye çarptı. Sürücü ve araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta camiye çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı.
H.K. (42) idaresindeki 19 AEA 557 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki camiye çarptı.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.K. (69), N.K. (29), R.A (52), Ü.V. (19), E.K. (4), E.H.K. (8) ve N.N.K. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.