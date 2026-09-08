Tokat'ta bir çocuk KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan bir çocuğun yakınları, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: AA