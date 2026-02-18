Tokat'ta "Sanat Günleri Çini Sergisi" açıldı

Tokat Belediyesi BELMEK kursiyerleri tarafından yapılan çini sergisi Şehir Müzesi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) kursiyerleri tarafından hazırlanan "Sanat Günleri Çini Sergisi", Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Sergide 47 kadın kursiyerin el emeği göz nuru 200'den fazla eseri yer alıyor. Geleneksel Türk çini sanatının zarif örneklerinin sergilendiği etkinlikte, Osmanlı ve Selçuklu motifleri, lale, karanfil ve rumi desenleri, geometrik süslemeler, hat yazıları, tarihi mekan tasvirleri ile Tokat'a özgü kültürel öğeleri yansıtan çalışmalar dikkat çekti.

Tabak, pano ve dekoratif objelerden oluşan eserler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Aylar süren titiz çalışmalar sonucunda hazırlanan ürünler hem estetik görünümleri hem de ince işçilikleriyle beğeni topladı. Sergiyi gezen davetliler, eserleri tek tek inceleyerek kursiyerlerden yapım aşamaları hakkında bilgi aldı.

Sergi açılışında konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kadınlarımızın hem sosyal anlamda birbirleriyle beşeri diyalog sağlamasını aynı zamanda da sanata katkı sağlamak amacıyla BELMEK kurslarımızı açtık ve ciddi manada proje üretiliyor. Sizler de bu kurslara çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Bu tarz etkinlikler sizin yapmış olduğunuz katkıları göstermek açısından da anlamlı buluyorum. BELMEK'ler çok başarılı gidiyor. Sizin yapmış olduğunuz ürünleri hem sergilemek hem de katma değer sağlamak için satışa sunacağımız yeni yerler açacağız." ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise el emeği göz nuru ürünleri sergileme fırsatı sunduğu için Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na teşekkür etti.

Sergi, 22 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.