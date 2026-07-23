Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çok büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvada yarı finale yükseldi.
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları zorlu rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar dev turnuvada adını yarı finale yazdırmayı başardı.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. Set sonucu: Türkiye 22-25 Kanada
2. Set sonucu: Türkiye 25-21 Kanada
3. Set sonucu: Türkiye 25-21 Kanada
4. Set sonucu: Türkiye 25-17 Kanada
GÖZLER ÇİN-ABD MAÇINDA
Kanada'yı eleyen Ay yıldızlılar, Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI 2018 - 2025 YILLARI VNL FİNALLERİ DERECELERİ
2018 - İkincilik
2019 - Dördüncülük
2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı