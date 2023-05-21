Tokat'ta Bariyerlere Çarpan Aracın LPG Tankı Yola Fırladı

Tokat'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin LPG tankı yola fırladı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Geyras mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametinden Sivas istikametine giden A.M. idaresindeki 58 FH 420 plakalı Dacia marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın LPG tankı yola fırladı. Araçtan ayrılan LPG tankı gaz sızdırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, LPG tankındaki gazı boşalttı. LPG tankının boşalmasının ardından trafik kontrollü şekilde devam ederken, yaralanan sürücü Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT