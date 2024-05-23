Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evindeki patlamada yaralanan Sefa Can Karaçoban tedavi gördüğü hastanede öldü.

Patlamada yaralanarak kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sefa Can Karaçoban (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 6 yaralanın tedavileri ise Tokat, Erbaa ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine 18 Mayıs'ta ihbar üzerine jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaçoban Sefa Can Erbaa Tokat Yaşam Güncel Haberler

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

 Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (23 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 23 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi! LoL çöktü mü? 23 Mayıs LoL giriş ekranı neden açılmıyor? Vedat Zorba kimdir? Şehit Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba nereli, memleketi neresi? Valorant Gece Pazarı ne zaman? Gece Pazarı başladı mı? 23 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 23 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası

Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title