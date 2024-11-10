Tokat'ta Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

TOKAT'ta, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yıl dönümü nedeniyle Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutan Piyade Albay Sebahattin Altınordu, Tokat Belediye Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanından geçmekte olan görme Tokat Belediyesi'nde temizlik kadın işçileri de saygı duruşuna geçti.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/Tokat,