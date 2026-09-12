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Tokat'ta ambulans helikopter sağlık personeli için havalandı

Tokat'ta ambulans helikopter sağlık personeli için havalandı
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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personeli, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personeli, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Beton mikserinin ayağının üzerinden geçmesi sonucu doku kaybı yaşayan sağlık personelinin tedavisine Tokat Devlet Hastanesi'nde başlandı.

İleri düzey cerrahi ve replantasyon tedavisi gören sağlık personelinin Ankara Etlik Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen hasta, ekiplerce helikoptere nakledildi.

Hasta, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA
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