78 yaşındaki onkoloji hastası ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi
Tokat'ta onkolojik tedavisi gören 78 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Konya'ya hastaneye sevk edildi.
Tokat'ta onkolojik tedavisi gören 78 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Konya'ya hastaneye sevk edildi.
Tokat Devlet Hastanesi'nde onkolojik tedavisi gören 78 yaşındaki N.K. isimli kadın ileri tetkik ve tedavi gerekliliği dolayısıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen hasta, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Hasta, daha sonra ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
Kaynak: AA