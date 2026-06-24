Haberler

Tokat'ta 8 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde, kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi konulan 8 kişi tedavi altına alındı. Hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 8 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 8 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Duvarın içinde hazine buldular! Osmanlı detayı dikkat çekti
'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı

Türkiye'nin çeyrek asırlık devi iflas etti! Sektörde büyük yankı uyandırdı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı