Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 50 şehit polis için fidan dikti.

İl Emniyet Müdürlüğü piknik alanında "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesi kapsamında tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, güvenlik hizmetlerinde terör ve suçla mücadelenin yalnızca sahadaki operasyonel çalışmalarla sınırlı kalmayıp önleyici ve sosyal destekleyici faaliyetleri de kapsayan bütüncül ve kapsayıcı bir güvenlik anlayışıyla mümkün olduğunu söyledi.

Huzur ve güvenliği kalıcı kılmanın yolunun, toplumun tüm kesimleriyle güçlü bağlar kurmaktan, farkındalığı artırmaktan ve ortak sorumluluk bilincini birlikte büyütmekten geçtiğine işaret eden Şengül, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Genel Müdürlüğümüz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız Orman Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu projede, ilimiz nüfusuna kayıtlı olup bu cennet vatan için fedayı can eyleyen 50 polis şehidimizin her biri için birer fidan dikilecektir. Toprakla buluşturacağımız her bir fidanın, katılımcılarımızda ekolojik farkındalığı ve çevresel sorumluluğu güçlendireceğine, toplumsal dayanışmayı artırarak vatan sevgisi başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimize bağlılığı pekiştirerek suç oranlarının azalmasına katkı sunacağına ve gelecek nesillerimize daha güvenli, daha yaşanabilir bir çevre bırakmamıza vesile olacağına yürekten inanıyoruz."

Programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, protokol üyeleri ve şehit aileleri ile polisler katıldı.

Kaynak: AA