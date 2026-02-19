Haberler

Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 200 çocuk için düzenlenen 'tekne orucu' etkinliği kapsamında, çocuklara oruç ve ramazanın anlamı anlatıldı. Eğlenceli bir programla ramazan atmosferi yaşatılırken, katılımcılara hediyeler verildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 200 çocuk "tekne orucu" etkinliğine katıldı.

Belediye ve Kaymakamlık işbirliğiyle, 15 Temmuz 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu'nda eğitim gören çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.

Kurs binasında, çocuklara orucu anlatmak ve ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ezan okunmasının ardından çocuklar oruçlarını açtı.

Çocuklara, Erbaa Belediyesi tarafından hazırlanan ramazan temalı boyama kitabı ve şeker hediye edildi.

Programa, Erbaa Kaymakamı Remzi Demir, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve İlçe Müftüsü Bekir Ertürk de katıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
