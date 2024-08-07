Bir ilimizde alarm! Kene yapışan vatandaşlar hastanelik oldu

Tokat'ta 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

7 AYDA 550 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Bu yıl 1 Ocak-7 Ağustos tarihlerinde, vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 550 kişinin başvurduğu öğrenildi. Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi edilenlerden 52'si taburcu edildi, 13 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.