Tokat'ta 15 Temmuz dolayısıyla 'Anma ve Deneyimleme Çadırı' kuruldu

Tokat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan "Anma ve Deneyimleme Çadırı" açıldı.

Turkuaz çinisiye ünlü Gökmedrese'de oluşturulan çadır, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çadırda oluşturulan anı defterine vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili hatıra ve düşüncelerini yazabiliyor.

Anma ve Deneyimleme Çadırı, bir hafta süreyle vatandaşların ziyaretine açık kalacak.