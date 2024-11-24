Tokat'ta 120 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Tokat'ta kapanan 120 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kent genelinde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı gün boyunca devam etti.

Kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan 120 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonrasında ulaşıma açıldı.

Bu arada Zile ilçesi İğdir köyü yolunda kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.