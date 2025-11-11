Tokat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikimi Yapıldı

Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü, Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediyesi tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği kapsamında Başçiftlik ilçesi Aşağı Yayla Tavuk Dağı mevkisinde bin fidan dikildi.

Başçiftlik Kaymakamı Murat Görmüş, Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, "Toprakla buluşturduğumuz her fidan geleceğimizin teminatı evlatlarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için atılan bir adımdır. Fidanları dikmekten daha önemli olanı, onu korumaktır. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." dedi.

Fidan dikim programına Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, Niksar İşletme Müdürlüğü personeli, Tokat Güçlü Kadınlar Derneği üyeleri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Almus

?Almus ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 2 bin fidan dikildi.

Tufantepe mevkisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Emre Çömen, "Doğaya ve yeşile sahip çıkan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakma kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Etkinlikte daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.