Tokat-Sivas kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat'ta Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.D. (30) idaresindeki otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.Ş. (32) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA