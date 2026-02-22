Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
Tokat-Sivas kara yolunda, 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Tokat- Sivas kara yolunda kar etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu