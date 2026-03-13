Haberler

AFAD'dan Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Güncelleme:
AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmaları devam etmekte.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

