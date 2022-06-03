Tokat Kitap Günleri başladı - Haberler

Tokat Kitap Günleri başladı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde 4'üncüsü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri Fuarı" açıldı.
Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliğinde 4'üncüsü düzenlenen "Tokat Kitap Günleri Fuarı" açıldı.
Kentte 12 Haziran'a kadar devam edecek fuarda 65 yayınevinin yer alırken, 40 ulusal, 44 yerel yazar okurlarıyla buluşacak.
Fuarın resmi açılışının ise daha sonra yapılacağı öğrenildi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel