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Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

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Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı
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Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat'ın Yeşilyurt, Turhal ve Almus ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen ilk tören Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlamalarda Kaymakam Yeşim Altın ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Yeşim'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler ile müzik dinletisi sunuldu.

Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mert Özyazgan, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Oruk, daire ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Turhal

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli yaptı.

Törende öğrenciler şiir okuyarak, dans gösterileri sundu.

İlçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program geçit töreni ile sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Soysal, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ahmet Erbil, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fazıl Gültekin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Almus

Almus Spor Salonu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa ve Belediye Başkanı Bekir Özer, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından okullar arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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